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  3. Erzurumlu Miray'dan el yıkama dersi izleyenleri gülümsetti

Erzurumlu Miray'dan el yıkama dersi izleyenleri gülümsetti

Erzurumlu Miray'dan el yıkama dersi izleyenleri gülümsetti

Erzurum'da küçük bir çocuğun korona virüsüne karşı aldığı önlemler izleyenleri gülümsetti.

Miray isimli minik kızın Türkiye’de ve dünyada yayılan yeni tip korona virüsüne karşı aldığı önlemleri Erzurum şivesiyle anlatması sosyal medyada ilgi çekiyor. Videoda virüse karşı neler yapılması gerektiğini anlatan minik kızın ellerin nasıl yıkanması gerektiğini anlatması izleyenlere tebessüm ettirdi.

 Küçük Miray, Çinlilerin ise ellerin nasıl yıkınması gerektiğini bilmediklerini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

IHA


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