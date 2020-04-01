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Erzurum beyaz bir nisan sabahına uyandı

Erzurum beyaz bir nisan sabahına uyandı

Erzurum'a Nisan ayına beyaz bir giriş yaptı, sabah saatlerinde kar yağdı. Kent merkezini kısa süreliğine beyaza bürüyen kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.

İlkbaharda olunmasına rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı aniden düştü.

Soğuyan havayla birlikte bu sabah Erzurum'a kar yağdı. Nisan ayının ilk günü yağan kar, kısa süreliğine kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının yerini daha sonra ise yağmur aldı.

Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını, güneşli günlere hasret kaldıklarını söylerken Faruk Taber, "Erzurum'un geleneği bu, kış bitmemiş. Abrelin başı var, leyleğin karı var, derler burada. Yani kış hala devam ediyor" dedi.

DHA


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