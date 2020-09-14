Erzincan sokağa çıkma yasağı: Erzincan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Erzincan'da sokağa çıkma yasağı uygulamaları başladı. Normalleşme sürecinden sonra son günlerde artan vaka sayıları, il bazında bazı düzenlemeleri zorunlu kıldı. Özellikle yüksek risk grubu temsil eden 65 yaş üstü için yeniden kısıtlamalar kapıda. Erzincan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı detayları paylaşıldı.

ERZİNCAN 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DETAYLARI

Erzincan'da artan korona virüsü vaka sayıları üzerine harekete geçildi. 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Buna göre, söz konusu yaş grubunda bulunan kişilerin 11.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkmaları kısıtlandı.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada bu kişilerin pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallerin girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyeceği de duyuruldu.

Aynı zamanda kısıtlamaya uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği vurgulandı.