Karadeniz Ereğli'nin Belediye Başkanı kimin kendisine "2010'da Ereğli'yi düşünüyorum" dediğini duyurmuştur?
Karadeniz Ereğli'nin Belediye Başkanı kimin kendisine "2010'da Ereğli'yi düşünüyorum" dediğini duyurmuştur? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Karadeniz Ereğli'nin Belediye Başkanı kimin kendisine "2010'da Ereğli'yi düşünüyorum" dediğini duyurmuştur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran Cumartesi akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı
Karadeniz Ereğli'nin Belediye Başkanı kimin kendisine "2010'da Ereğli'yi düşünüyorum" dediğini duyurmuştur? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Karadeniz Ereğli'nin Belediye Başkanı kimin kendisine "2010'da Ereğli'yi düşünüyorum" dediğini duyurmuştur? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 29 Haziran Cumartesi günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Michael Jackson
B: Pele
C: Barack Obama
D: Mike Tyson
Doğru Cevap: Michael Jackson