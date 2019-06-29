Karadeniz Ereğli'nin Belediye Başkanı kimin kendisine "2010'da Ereğli'yi düşünüyorum" dediğini duyurmuştur? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Karadeniz Ereğli'nin Belediye Başkanı kimin kendisine "2010'da Ereğli'yi düşünüyorum" dediğini duyurmuştur? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 29 Haziran Cumartesi günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Michael Jackson

B: Pele

C: Barack Obama

D: Mike Tyson

Doğru Cevap: Michael Jackson