Enkazdan 65 saat sonra kurtarılmıştı... İşte 3 yaşındaki Elif Perinçek'in hastanedeki ilk görüntüsü

İzmir'de depremin mucizelerinden 3 yaşındaki Elif Perinçek'in hastanedeki ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sağlık durumunun iyi olduğu görülen Elif Perinçek'in sağ gözünde hafif bir şişme olduğu görülüyor.

"ŞU AN OYUNCAKLARIYLA OYNUYOR"

TRT Haber'e konuşan Elif Perinçek'in doktoru Prof. Dr. Bülent Karapınar, "Şu an bilinci açık. Ağır vücut travması yok. Sağlık personelimiz ona belirli oyuncaklar vererek korku aşamasını geçtik. Şu an oyuncaklarıyla oynuyor. Yarın yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyoruz. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor" dedi.

Annesi ve ikiz ablalarının ardından 3 yaşındaki Elif Perinçek de 65 saat sonra kurtarıldı