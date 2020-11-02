02 Kasım 2020 Pazartesi 16:02 | Son Güncelleme:
Enkazdan 65 saat sonra kurtarılmıştı... İşte 3 yaşındaki Elif Perinçek'in hastanedeki ilk görüntüsü
İzmir depreminden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in hastanedeki ilk görüntüsüne ulaşıldı. Tedavisi devam eden Elif Perinçek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İzmir'de depremin mucizelerinden 3 yaşındaki Elif Perinçek'in hastanedeki ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sağlık durumunun iyi olduğu görülen Elif Perinçek'in sağ gözünde hafif bir şişme olduğu görülüyor.
"ŞU AN OYUNCAKLARIYLA OYNUYOR"
TRT Haber'e konuşan Elif Perinçek'in doktoru Prof. Dr. Bülent Karapınar, "Şu an bilinci açık. Ağır vücut travması yok. Sağlık personelimiz ona belirli oyuncaklar vererek korku aşamasını geçtik. Şu an oyuncaklarıyla oynuyor. Yarın yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyoruz. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor" dedi.