Engelli çocuğu otobüste unuttular

Son seferini yapan otobüs şoförü Veysel İnci, fazla ışıkları söndürdüğü esnada araçtan gelen çığlık sesiyle irkildi. Yeniden ışıkları açtığında otobüste bir çocuk olduğunu fark etti. Sosyal medyadan canlı yayın yaparak çocuğun ailesine ulaşmaya çalışan sürücü, çareyi karakola gitmekte buldu. İnci, polisin bir gün sonra küçük kızı ailesine teslim ettiğini söyledi.

İHA