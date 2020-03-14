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Engelli çocuğu otobüste unuttular

Engelli çocuğu otobüste unuttular

Gaziantep'te önceki gün İncilikaya-Ünaldı hattında yolculuk yapan bir kişi, 7-8 yaşlarındaki engelli kızını otobüste unuttu.

Son seferini yapan otobüs şoförü Veysel İnci, fazla ışıkları söndürdüğü esnada araçtan gelen çığlık sesiyle irkildi. Yeniden ışıkları açtığında otobüste bir çocuk olduğunu fark etti. Sosyal medyadan canlı yayın yaparak çocuğun ailesine ulaşmaya çalışan sürücü, çareyi karakola gitmekte buldu. İnci, polisin bir gün sonra küçük kızı ailesine teslim ettiğini söyledi. 

İHA


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