En yaşlı hacı adayı kutsal topraklara ayak bastı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin'den hac görevi için Mekke'ye gelen, nüfus kayıtlarında 1 Temmuz 1922 doğumlu görünen ancak gerçek yaşı 105 olan Fikriye Çam ile buluştu.

Çam ile bir süre sohbet eden Erbaş, "Bu yaşta teyzemizin, annemizin hac farizasını yerine getiriyor olmasından gerçekten çok mutlu oldum. Demek ki aşk olunca uzak diyarlar yakın oluyor, en zor ibadetlerden birisi olan hac ibadetini de yerine getirebiliyor insan. Bunun için aşk gerekiyor. Bu aşkın da annemizde olduğu ortaya çıkıyor. Allah kabul etsin. Cenabıhak herkese nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

En yaşlı hacı adayı Fikriye Çam ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek, kutsal topraklara gelmesini Erdoğan'ın sağladığını söyledi. Kabe'nin kendisi için uzun yılların hayali olduğunu vurgulayan Çam, "Allah başımızdan Tayyip Erdoğan'ı noksan etmesin, onu çok seviyorum. Allah onu muvaffak etsin, onu oğlum gibi seviyorum." dedi. Soru üzerine, kutsal topraklara ilk kez geldiğini belirten Çam, tavaf ve 'say'ını zorlanmadan yaptığını kaydetti.

Öte yandan, en küçük hacı adayı 3 aylık Ayşenaz Yıldırım'ın rahatsızlığı nedeniyle toplantıya getirilemediği öğrenildi.

(AA)