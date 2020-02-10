En güzel Sevgililer Günü mesajları burada! Romantik, uzun, kısa, anlamlı Sevgililer Günü mesajları

En güzel Sevgililer Günü mesajları araştırılmaya başlandı. 14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Sevgililer Günü için hazırlıklarını yapanlar, aldıkları veya alacakları hediyenin yanında romantik bir not yazmak istiyor. Kimileri ise gönderecekleri mesaj ile Sevgililer Günü'nü kutlamak istiyor. En güzel, romantik, uzun, kısa, anlamlı Sevgililer Günü mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Her sabah uyandığımda kendime, “Böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye soruyorum. Meleğim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Sen benimsin ve ben seninim. Kalbim de hep böyle seninle olacak. Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun karıcığım/kocacığım.

Seni sevmeme izin verdiğin ve karşılığında beni sevdiğin için teşekkür ederim. Benim olduğun için çok şanslıyım. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

“Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.”

“Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.”

“İlk Sevgililer Günümüzü birlikte paylaştığımız için çok heyecanlıyım. Umarım pek çok ilki beraber yaşarız.”

"Sen benim ruh eşimsin ve yardımcımsın, yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum!"

"Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun."

“Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek...”

“Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.”

“İlk Sevgililer Günümüzü birlikte paylaştığımız için çok heyecanlıyım. Umarım pek çok ilki beraber yaşarız.”

Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri ... Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü’nde birlikte olmak dileğiyle…

“Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.”

"Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"

"Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."

“Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.”

“Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.”

"Yollar girdi araya, olsaydım şimdi yanında, kondursaydım bir öpücük yanağına, olurdu en güzel hediye o bana....Sevgililer günümüz kutlu olsun."

"Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun birtanem"