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  3. Emniyet haberden yola çıkarak minibüsün üzerinde yolculuk yapan kişilere ceza verdi

Emniyet haberden yola çıkarak minibüsün üzerinde yolculuk yapan kişilere ceza verdi

Emniyet haberden yola çıkarak minibüsün üzerinde yolculuk yapan kişilere ceza verdi

Gaziantep'te minibüsün üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk eden 4 kişi ve sürücüye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasal işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Gaziantep'te minibüsün tepesinde yolculuk ettiler" başlıklı haberle ilgili inceleme başlattı ve kamera kayıtlarından yolculuk yapan 4 kişiyi ve sürücüyü tespit etti. Kişilerle ilgili yasal işlem başlatan ekipler, aracı 15 gün trafikten men cezası verdi.

(İHA)

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