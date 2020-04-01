Emine'nin sır ölümü
Üniversiteli Emine G., odasında boğazından vurulmuş halde bulundu. G.'nin, bekçi ağabeyinin tabancasıyla intihar ettiği düşünülüyor.
Antalya’da önceki akşam Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi Emine G. (21), uzun süre odasından çıkmadı. Annesi, odaya girdiğinde kızını kanlar içerisinde yerde buldu. Annesinin çığlıkları üzerine odaya koşan bekçi ağabey R.G., 112’yi aradı.
Sağlık ekipleri, yanında ağabeyine ait beylik tabancası bulunanan genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği değerlendirilen Emine G.’nin kesin ölüm neden otopsiyle belirlenecek. Cenazeyi taşıyan görevliler, tabutun içine dezenfektan sıktı. G., Döşemealtı’nda toprağa verildi. G.’nin, olay öncesi, annesini markete gönderdiği öğrenildi.
DHA