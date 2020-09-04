Emine Erdoğan'ın gönderdiği bilgisayar Yörük kızı Emine'ye ulaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatırken bir yandan da ders çalışmayı ihmal etmeyerek doktor olma hayali kuran 12 yaşındaki Yörük kızı Emine Betül Küçükakça'ya hediye olarak bilgisayar gönderdi.

Hediyesine kavuşan Yörük kızı Emine Betül Küçükakça ailesiyle birlikte sevinç yaşadı.