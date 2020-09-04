04 Eylül 2020 Cuma 10:43 | Son Güncelleme:AA
Emine Erdoğan'ın gönderdiği bilgisayar Yörük kızı Emine'ye ulaştı
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, doktor olmak isteyen 12 yaşındaki Yörük kızı Emine'ye bilgisayar sözü vermişti. Emine Erdoğan sözünü yerine getirerek bilgisayarı Yörük kızı Emine'ye ulaştırdı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatırken bir yandan da ders çalışmayı ihmal etmeyerek doktor olma hayali kuran 12 yaşındaki Yörük kızı Emine Betül Küçükakça'ya hediye olarak bilgisayar gönderdi.
Hediyesine kavuşan Yörük kızı Emine Betül Küçükakça ailesiyle birlikte sevinç yaşadı.