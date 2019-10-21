Emine Bulut cinayetinde 2. duruşma başladı! Katil kocanın avukatından 4 polise soruşturma

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan katil zanlısı Fedai Varan ile maktul Emine Bulut'un anne, babası, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı.

Emine Bulut'un cezaevindeki kardeşleri Mikail ve Bekir Bulut, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Davaya birçok ilden avukat müdahil olurken, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın duruşmada hazır bulundu. Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alarak kimlik kontrolü yaptı.

Emine Bulut ve Fedai Varan'ın kızları F.B.V ise duruşmaya getirilmedi.

SANIK AVUKATINDAN 5 TALEP

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesine dair 5 talepleri olduğunu söyleyerek, "Birincisi kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesidir. İkincisi dosya içeriğinin eksiksiz olarak tüm dijital verilerle birlikte sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması. Üçüncüsü sanığın sorgusundan sonra ilk celse dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesi. Dördüncü talebimiz F.B.V'ye uzman eşliğinde sorularımızı yöneltmek istiyoruz" dedi.

Avukat Aytaç, son taleplerinin Emine Bulut'un öldürüldüğü gün saat 14.00 sıralarında Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gittiğinin dava dosyasında yer aldığını hatırlatarak, polisler hakkında soruşturma açılması ve duruşmada dinlenmeleri olduğunu söyledi. Aytaç, "Polis merkezinde tutulan tutanakta Emine Bulut'un 11 yaşlarında bir kız çocuğu ile emniyete geldiği, Emine Bulut'un kızı 3 aylıkken eşinden boşandığı, eşi ile tartıştığı, kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini söylediği yer alıyor. Emine Bulut'un, mesajları kızının yanında polislere göstermeyeceğini söylemesi üzerine genç kadının gruplar amiri ile teşhis odasına geçerek burada mesajları gösterdiği, tahmini 10-15 dakika sonra camdan bakarak onu takipte olan boşandığı eşinin gitmiş olduğunu düşünerek polis merkezinden ayrıldığı belirtiliyor. Tutanak saati 15.00. Muhtemelen bu tutanak Emine Bulut karakoldan ayrıldıktan sonra tutulmuştur. Ancak ne zaman tutulduğu hiçbir zaman ispat edilemeyecek. Cinayetten sonra dahi tutulmuş olabilir" dedi.

4 POLİSE SORUŞTURMA TALEBİ

Avukat Aytaç, tutanakta imzası bulunan birisi komiser 4 polis hakkında soruşturma açılması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Bu 4 polisin tanık sıfatıyla duruşmaya çağrılıp, Emine Bulut'un kendilerine ne aktardığının dinlenmesi gerekir" diye konuştu. Öte yandan, 4 polis hakkında idari soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Sanık Fedai Varan ise "Taleplerimiz karşılanırsa konuşacağım" dedi.