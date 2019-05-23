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  3. Emilia Clark, Game of Thrones'un final sahnesine Hitler'i izleyerek hazırlanmış

Emilia Clark, Game of Thrones'un final sahnesine Hitler'i izleyerek hazırlanmış

Emilia Clark, Game of Thrones'un final sahnesine Hitler'i izleyerek hazırlanmış

Game of Thrones'ta Khaleesi karakterini canlandıran Emilia Clarke, dizinin final bölümüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu dizide Dothraki ve Valyrian ordularına seslendiği sahneyi Hitler'i izleyerek çalıştığını belirtti.

Game Of Thrones’un bitişinin ardından, Emilia Clarke dizinin final bölümüne Adolf Hitler gibi diktatörlerin videolarını izleyerek hazırlandığını açıkladı.

Oyuncunun canlandırdığı Daenerys karakteri, Kralın Şehri’ni ele geçirdikten sonra kendi diktatörlüğünün ordusunu iki dilde kurdu: Dothraki ve Valyrian.

Variety’e konuşan Clarke, Daenerys’ın bu iki orduya seslendiği sahneye çalışırken, farklı dilleri konuşan diktatörleri izlediğini söyledi. Oyuncu bu yönteme, tamamen kurmaca olan iki dilde vurgulu şekilde konuşabilmek için başvurdu.

Clarke konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Hitler’in dilini bilmeseniz bile, tonlamasından ne demek istediğini kesinlikle anlarsınız. Bu yüzden ben de ‘Söylediğim her kelimeye kendim de inanabilirsem, seyircinin altyazıya bakması gerekmez’ diye düşündüm.”

Clarke ayrıca, kendisinin ve diğer oyuncuların sanki sezon finali çekmiş gibi hissettiğini ve dizinin bittiğini henüz kavrayamadıklarını belirtti.

(Independentturkish)

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