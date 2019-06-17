Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8753
  • 6,5988
  • 253.116
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu

Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu

Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya sanayi sitesindeki atölyede, elini frezeye kaptıran işçi Mesut Kama'nın (45) 2 parmağı koptu.

Olay, İnegöl'de bulunan mobilya sanayi sitesindeki atölyede meydana geldi. İşçi Mesut Kama, sol elini ahşap keserken, deliğin ağzını genişletmede kullanılan frezeye kaptırdı. Mesai arkadaşları, Kama için sağlık ekibi çağırdı. İhbarla atölyeye gelen sağlık görevlileri, 2 parmağının koptuğu belirlenen Kama'yı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mesut Kama, ilk müdahalenin ardından ameliyat edilmek üzere Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt
Dedesi de uyarmış: Oyuncularla eğlenilir, evlenmez
Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
<p>Sağlıklı zayıflamak için nelere dikkat etmeliyiz?<br /> Diyet listemizde hangi besinler olmalı?<

Sağlıklı Zayıflama Yöntemleri | 1 Günlük Zayıflama Menüsü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi

Bursa'da kan donduran görüntü