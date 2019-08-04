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  3. Elini kaptırdı! Hastaneye böyle getirildi

Elini kaptırdı! Hastaneye böyle getirildi

Elini kaptırdı! Hastaneye böyle getirildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kıyma makinesine elini kaptıran ve kurtarılamayınca hastaneye kıyma makinesiyle birlikte kaldırılan kasabın parmakları itfaiye ekiplerinin de girdiği ameliyatta kurtarıldı.

Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Kudret K., elini kıyma makinesine kaptırdı. Elini kıyma makinesine kaptıran kasabın feryadını duyan diğer vatandaşlar yardıma koşarak, makineyi durdurdu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve SAKTİM ekipleri, kasabın elini kurtarmak için seferber oldu. Yaralı kasap makineyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Kudret K., için itfaiye ekipleri sağlık ekipleriyle birlikte ameliyata girdi. Çalışmalar sonucu kasabın eli et makinesinden çıkarıldı. Yaralı kasabın parmaklarının büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi. 

(İHA)

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