Elinde bıçakla çıktığı üst geçitte polislere zor anlar yaşattı

Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Saadettin Közer Yaya Üst Geçidi'ne, bugün saat 14.30 sıralarında çıkan Bayram K., elindeki bıçağı sallayarak, 'Yaşamak istemiyorum' diye bağırarak, çevredekilerin dikkatini çekti. Yaya üst geçidinin tepesinde intihar girişiminde bulunan Bayram K.'yi fark eden çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evli, 2 çocuk babası Bayram K.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, Bayram K., elindeki bıçağı rastgele sallayarak, polislerin yanına yaklaşmasına izin vermedi. "Yaklaşırsanız sizi de yaralarım. Buraya vali gelecek, belediye başkanı gelecek ancak o zaman inerim" diyerek, polislere direndi.

Polis ekipleri, Bayram K.'yi kendisine gereken yardımı yapacaklarını söyleyerek, 20 dakikalık çaba sonucu ikna edip, üst geçitten indirdi. Elindeki bıçağı alındı. Bayram K., daha sonra olay yerinde hazır olarak bekletilen ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.