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  3. Elektrik akımına kapılan konservatuvar öğrencisi mezuniyetini göremeden yaşamını yitirdi

Elektrik akımına kapılan konservatuvar öğrencisi mezuniyetini göremeden yaşamını yitirdi

Elektrik akımına kapılan konservatuvar öğrencisi mezuniyetini göremeden yaşamını yitirdi

İzmir'in Urla ilçesindeki bir sitede elektrik direğine yaslandığı sırada akıma kapılan konservatuvar öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Urla ilçesinde mezuniyetinden bir gün önce elektrik akımına kapılan konservatuvar öğrencisi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, dün akşam Bademler Mahallesi'ndeki bir site bahçesinde arkadaşlarıyla voleybol oynayan Mert Motör (25), dinlenmek için elektrik direğine yaslandı. Bu sırada akıma kapılan Motör, 112 Acil Servis ekiplerince Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencisi Motör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motör'ün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu arada, DEÜ Devlet Konservatuvarında bu akşam yapılacak mezuniyet töreninin Motör'ün ölümü nedeniyle ertelenebileceği öğrenildi.

(AA)

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