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  3. Elazığ'da zehirlenme şüphesi! 34 üniversite öğrencisi hastanede

Elazığ'da zehirlenme şüphesi! 34 üniversite öğrencisi hastanede

Elazığ'da zehirlenme şüphesi! 34 üniversite öğrencisi hastanede

Elazığ'da bir kız yurdunda 34 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi ihmali üzerinde durulurken öğrencilerin tedavileri sürüyor.

Elazığ'da 34 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 34 öğrencisinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti görülmesi üzerine yurt yetkilileri 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

AA


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