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  3. Elazığ'da bir kamyonette 900 kilo kaçak balık ele geçirildi

Elazığ'da bir kamyonette 900 kilo kaçak balık ele geçirildi

Elazığ'da bir kamyonette 900 kilo kaçak balık ele geçirildi

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 900 kilo kaçak balık ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette 900 kilo balık ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişiye, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası verildi. 

(AA)
 

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