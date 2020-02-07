Ekipler şaşkına döndü! Sınırkapısında ele geçirildi

Gürcistan’dan gelip Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’da, gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Yapılan aramada TIR’ın gizli bölmesine saklanan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi. Kaplumbağalara el konulurken, TIR sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.