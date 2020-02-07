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  3. Ekipler şaşkına döndü! Sınırkapısında ele geçirildi

Ekipler şaşkına döndü! Sınırkapısında ele geçirildi

Ekipler şaşkına döndü! Sınırkapısında ele geçirildi

Ardahan’ın Posof ilçesindeki Türgözü Sınır Kapısından giriş yapan bir TIR’da yapılan aramada, 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.

Gürcistan’dan gelip Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’da, gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Yapılan aramada TIR’ın gizli bölmesine saklanan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi. Kaplumbağalara el konulurken, TIR sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.


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