Ekinoks ne demek? 23 Eylül sonbahar ekinoks tarihinin önemi nedir? İşte ekinoksa ilişkin bilgiler

Ekinoks ne demek? sorusu merak edilen konular arasına girdi. 23 Eylül "Sonbahar Ekinoksu" Google tarafından Doodle oldu. Milyonlarca vatandaş çeşitli konularda araştırma yapmak için girdiği Google'da ekinoks fotoğrafıyla karşılaşıyor. 23 Eylül’de yani bugün gece ve gündüz eşit olacak. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu günde güneş ışınları ekvatora dik olarak düşüyor. Ekinoks ne demek, 23 Eylül sonbahar ekinoks tarihinin önemi nedir? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

EKİNOKS NE DEMEK?

Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct “gece”) kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir. Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

23 Eylül, Sonbahar'ın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle v?kti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşm?ye başlar. Bu tarihten itib?ren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır .

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup nokt?sında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ

Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.



Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)





Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.



Gel-git genliği en fazladır.



Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.



Türkiye'de saat 12oo 'de oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.