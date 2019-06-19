Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8683
  • 6,5724
  • 253.798
  • 94.218
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Ehliyetsiz katile 18 bin TL ceza!

Ehliyetsiz katile 18 bin TL ceza!

Ehliyetsiz katile 18 bin TL ceza!

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen üniversiteli Berat Yapar’ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Melik Ünal, 18 bin TL para cezasına çarptırıldı. Berat’ın ailesi karara tepki gösterdi.

Neslihan KESKİN

Konya’da 3 Mayıs 2018’de meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü Melik Ünal (20), yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Berat Yapar’a (19) çarptı. Yaklaşık 70-80 kilometre hızla gittiği iddia edilen mermer ustası Melik Ünal, fren yaparak durabildi. Kaza tespit tutanağında Melik Ünal’ın hem ehliyetsiz olması hem de hız sınırı aştığı için asli kusurlu olduğu öne sürüldü. Melik Ünal’a “taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

İyi hal indirimi yapıldı

Davayı geçtiğimiz günlerde karara bağlayan mahkeme Melik Ünal’ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ünal'a iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanığın sabıkasının bulunmaması nedeniyle de hapis cezasını 18 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Berat'ın ağabeyi Asım, “Bir evlat, bir kardeş, gelecek vaat eden bir mühendis ve çok dahasını kaybetmenin cezası bu olmamalı” diyerek karara tepki gösterdi. 

Fren yaptım ama olmadı

Ceza ücretini 24 taksitle ödeyecek olan Melik Ünal, “70 km hızla stadyum yanındaki kavşaktan çıkar çıkmaz sol şeritteydim. Yayayı görür görmez fren yapıp sağa kırdım. Yayanın sağ tarafa koştuğunu gördüğümde de sola kırdım. Bu sefer yaya da sol tarafa gelmeye başladı. Fren yaptım ama başka hamle yapacak durumum kalmadı” diyerek kendisini savundu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuba Ünsal'ı görenler tanıyamadı
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
Keremcem alışılmışın dışına çıktı! Bu sefer bambaşka bir rolde...
Sinem Kobal'dan romantik paylaşım: 'İyi ki doğdun sevgilim'

Bu Gemide Olmak İster Miydiniz?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü israfları

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!