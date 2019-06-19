Ehliyetsiz katile 18 bin TL ceza!

Neslihan KESKİN

Konya’da 3 Mayıs 2018’de meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü Melik Ünal (20), yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Berat Yapar’a (19) çarptı. Yaklaşık 70-80 kilometre hızla gittiği iddia edilen mermer ustası Melik Ünal, fren yaparak durabildi. Kaza tespit tutanağında Melik Ünal’ın hem ehliyetsiz olması hem de hız sınırı aştığı için asli kusurlu olduğu öne sürüldü. Melik Ünal’a “taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İyi hal indirimi yapıldı

Davayı geçtiğimiz günlerde karara bağlayan mahkeme Melik Ünal’ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ünal'a iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanığın sabıkasının bulunmaması nedeniyle de hapis cezasını 18 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Berat'ın ağabeyi Asım, “Bir evlat, bir kardeş, gelecek vaat eden bir mühendis ve çok dahasını kaybetmenin cezası bu olmamalı” diyerek karara tepki gösterdi.

Fren yaptım ama olmadı

Ceza ücretini 24 taksitle ödeyecek olan Melik Ünal, “70 km hızla stadyum yanındaki kavşaktan çıkar çıkmaz sol şeritteydim. Yayayı görür görmez fren yapıp sağa kırdım. Yayanın sağ tarafa koştuğunu gördüğümde de sola kırdım. Bu sefer yaya da sol tarafa gelmeye başladı. Fren yaptım ama başka hamle yapacak durumum kalmadı” diyerek kendisini savundu.