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04 Ekim 2020 Pazar 14:53 | Son Güncelleme:

Ehliyet sınavı 2020 ne zaman?

Ehliyet sınavı 2020 ne zaman"

Ehliyet alarak araba kullanmak isteyenlerin öncelikle eğitim almaları, başvurularını tamamlamaları ve sınava katılmaları gerekiyor.

Ehliyet sınavları ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 1 Haziran sonrası normalleşme süreci kapsamında ehliyet kursları yeniden faaliyetlerine başladı. 

EHLİYET SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alan takvime göre ehliyet sınavları (MTSK) haftanın 7 günü 81 ilde yapılıyor.

EHLİYET SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Adaylar sınav boyunca Elektronik sınavda 12 İlk yardım, 23 Trafik, 9 Motor ve 6 Trafik adabı sorusu sorulmaktadır. Sınav toplam 50 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 45 dakika sürmektedir. 

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