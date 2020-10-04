Ehliyet sınavı 2020 ne zaman?

Ehliyet sınavları ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 1 Haziran sonrası normalleşme süreci kapsamında ehliyet kursları yeniden faaliyetlerine başladı.

EHLİYET SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alan takvime göre ehliyet sınavları (MTSK) haftanın 7 günü 81 ilde yapılıyor.

EHLİYET SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Adaylar sınav boyunca Elektronik sınavda 12 İlk yardım, 23 Trafik, 9 Motor ve 6 Trafik adabı sorusu sorulmaktadır. Sınav toplam 50 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 45 dakika sürmektedir.