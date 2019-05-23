6 kentte 16 kişiyi dolandıran şahıslar adliyede

Denizli, İzmir, Muğla, Isparta ve Uşak’ta toplam 16 kişiyi dolandıran şahıslar Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takip neticesinde yakalandı. Şahısların Ege Bölgesi’ndeki kentlerde yaşayan vatandaşları hedef olarak seçtikleri ardından ise 2 farklı yöntem kullanarak dolandırdıkları belirlendi. İki şüphelinin telefon üzerinden kendilerini savcı ya da hakim gibi tanıtarak vatandaşları mağdur ettikleri öğrenilirken, aynı zamanda bir başka yöntemlerinin ise yaşlı vatandaşların evlerine giderek kendilerini Kaymakamlık görevlileri gibi tanıtıp yardım bahanesiyle girdikleri evleri soydukları kaydedildi. Şahısların bu iki farklı yöntemle İzmir'de 5, Isparta ve Denizli'de 4, Muğla, Aydın ve Uşak'ta birer kişi olmak üzere toplam 16 kişiyi yaklaşık 300 bin TL dolandırıp ve soyan O.B., (44), R.E., (35) isimli şahıslar jandarma tarafından yakalandı.

ŞAHISLARIN KORE GAZİSİNİN EVİNİ SOYDUKLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Şahıslar, Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Atagün (87) ve eşi Ayşe Atagün (81), evlerine gidip kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtarak yardım etme bahanesiyle çiftin 20 bin TL'si ile bir miktar ziynet eşyasının çalınması olayının da failleri oldukları ortaya çıktı. O.B., (44), R.E., (35) isimli şahısların tıpkı Atagün çifti gibi 15 yaşlı vatandaşı da aynı yöntem ya da telefon üzerinden dolandırdıkları aktarıldı.

“ŞAHISLARIN ÜZERİNDEN 60 BİN TL’YE YAKIN PARA VE UYUŞTURUCU ÇIKTI”

Ekipleri takibe aldıktan sonra operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri şahısları Uşak'ta kullandıkları araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst ve araç aramasında ise dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 30 bin TL nakit para, 25 bin TL değerinde altın ve euro ile 150 gram esrar ve 20 gram eroin ele geçirildi. Şahıslar Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Yakalanan iki şahısla birlikte 16 faili meçhul dolandırıcılık ve soygun olayı aydınlatılırken, zanlıların akşam saatlerinde mahkeme sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, şahıslar adliye girişinde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.

(İHA)