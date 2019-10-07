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Efsane Cuma indirimi başladı

Efsane Cuma indirimi başladı

2018’de Türkiye’de Efsane Cuma indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak. Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Efsane Cuma indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Yurtdışında Black Friday denilen Efsane Cuma indirimleri için heyecan dorukta.

2018’de Türkiye’de Efsane Cuma indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak.

Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Efsane Cuma indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Yurtdışında Black Friday denilen Efsane Cuma indirimleri için heyecan dorukta.

HEPSİBURADA EFSANE CUMA İNDİRİMİ

Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 23 Kasım'da başlıyor.

TRENDYOL İNDİRİM GÜNLERİ NE ZAMAN KADAR SÜRECEK?

Trendyol'un 20-25 Kasım tarihleri arasında Efsane Günler adı altında indirim kampanyası tüketiciler ile buluşuyor.

İNDİRİM KODU VAR MI?

Black Friday indiriminden faydalanmanız için ekstra bir kod bulunmuyor.

BLACK FRİDAY İNDİRİM YAPAN MARKALAR

Black Friday indirimlerinde pek çok marka indirim uyguluyor. Bilindik markaların resmi sitelerine girerek, yaptıkları indirim oranına ulaşabilirsiniz. Bu indirimler mobil uygulamalarda ve markaların mağazalarında da geçerli. 

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