Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9455
  • 6,6439
  • 244.975
  • 94.472
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Edirne'de vahşet! Ağaca asılı halde bulundu...

Edirne'de vahşet! Ağaca asılı halde bulundu...

Edirne'de vahşet! Ağaca asılı halde bulundu...

Edirne'nin Keşan ilçesinde iple boğazından ağaca asılan köpek, ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. Fırın işletmeciliği yapan Murat Yalaza, evinin bahçesindeki kulübede baktığı köpeğini, iple boğazından ağaca asılarak, öldürülmüş buldu. Yalaza, köpeğine yapılanın canilik olduğunu belirterek, "Madem köpekle bir sıkıntın vardı gelip benimle görüşseydin. Bahçeye girip köpeği asmak nedir? Bunu yapan canidir" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları görenler tepkilerini dile getirdi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Brezilya’da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzincan'da vatandaşlar tarafından görüldü

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi