Leylekler ilgi odağı oldu! 6 yıldır aynı yerdeler

Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından biri olan Keşan, ilkbaharın gelişiyle leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Bazı leylekler ağaçların üstlerinde konuşlandıkları yuvalarda, bazıları ise elektrik direklerinin üzerindeki yuvalarında hayatlarını sürdürüyor. Duru Sokak üzerindeki elektrik direğinde bulunan yuvada ise 2 leylek konaklıyor.

LEYLEKLER YUVALARINDAN VAZGEÇMİYOR

Sokak sakinlerinden İsmet Yalçınkaya, leyleklerin 6 yıldır aynı elektrik direğinde bulunan yuvada konakladıklarını belirterek, "Mayıs ayında geliyorlar, ağustos ayı sonuna kadar kalıyorlar. Ağustos ayı sonunda da toplu halde göç ediyorlar. Biz bu hayvanları seviyoruz. Daha önce kırlangıçlar vardı ama onlar artık gelmiyor. Ama leylekler yıllar geçmesine rağmen yine aynı yuvasına geliyor. " ifadelerini kullandı.