Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası

Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'nde lüks otomobiliyle drift yapan sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı durdurdu. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Ü.Ş'nin otomobille drift yaptığını tespit etti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı Ü.Ş'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

AA