Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7873
  • 6,5413
  • 257.733
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası

Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası

Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesildi.

 Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'nde lüks otomobiliyle drift yapan sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı durdurdu. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Ü.Ş'nin otomobille drift yaptığını tespit etti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı Ü.Ş'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın dünya evine giriyor
Ece Seçkin pilot sevgilisi ile tatil alışverişinde
Berkay'dan Arda Turan'a çağrı: Yapması gereken tek şey...
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı Bodrum'da tek takılıyor
Yatak odasındaki böceğe 20 bin TL
<p>İstanbul´un Karadeniz´e yakın ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte hortum o

İstanbul´da Çıkan Hortum Korkuttu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Afrika Uluslar Kupası’nda tanıdık yüzler

Yaz döneminde süper yıldızlar bedava! İşte o liste...