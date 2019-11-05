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  3. Edirne'de bin 230 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bin 230 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bin 230 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki bin 230 düzensiz göçmen yakalandı.

 İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı. Enez, İpsala, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köyler ve tren garında yapılan denetimlerde Mısır, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Libya ve Suriye uyruklu bin 230 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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