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  3. Edirne'de bin 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bin 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bin 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki bin 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala, Meriç, Keşan ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde iki günde yapılan denetimlerde Suriye, Afganistan, Fas, Irak, Filistin ve Bangladeş uyruklu bin 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 

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