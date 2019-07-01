Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,645
  • 6,3889
  • 252.431
  • 99.735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 515 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. 

İpsala, Uzunköprü, Lalapaşa, Keşan ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Tunus, Afganistan, Filistin, Libya, Cezayir, Pakistan, Fas, Mısır, Irak, İran, Suriye ve Yemen uyruklu 515 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
<p>Meksika´nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası şehri buzla kapladı.</p> <p>Meksik

Meksika’da Dolu Fırtınası... Kent Buzla Kaplandı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Evinin boş odası 42 günde 3 bin 500 TL kazandırdı

Genç yarışmacı 1 milyonluk soruya ulaştı! işte Kim Milyoner Olmak İster 834. bölüm soru ve cevapları