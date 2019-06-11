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11 Haziran 2019 Salı 14:09 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 14:09

Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Köprü Mahallesi'nde V.Y'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kişiler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü V.Y, polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

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