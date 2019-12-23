Edirne'de 178 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı. Merkeze bağlı Kemalköy köyü ve İpsala ilçesindeki denetimlerde Mısır, Fas, Afganistan, Eritre, Pakistan ve Suriye uyruklu 178 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA