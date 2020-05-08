Eczane çalışma saatleri kaçtır? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? İşte eczane açılış ve kapanış saatleri..

Eczane çalışma saatleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak Eczane çalışma saatleri kaçtır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Küresel salgın haline gelen koronavirüs sonra ülkemizde her hafta sonu Büyükşehir statüsüne sahip 24 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Eczanede işleri olan vatandaşlar,Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? sorusuna cevap arıyor. İçişleri Bakanlığı ilgiyle takip edilen konuyu yayımladığı genelgede açıkladı. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI?

Büyükşehir statüsüne sahip 24 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Genelgede temel ihtiyaç maddelerinin alınacağı eczaneler, fırın ve marketler açık olacak.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇTIR?

İSTANBUL ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ercanlı, "Yeni eczane çalışma saatlerimiz, cumartesi günleri de dahil olmak üzere 10.00-18.00 arasını kapsamaktadır." dedi. Taner Ercanlı, eczanelerin cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatlerinde hizmet vereceklerini hatırlatarak "Bu saatler dışında nöbetçi eczaneler görevleri başında olacaktır." ifadelerini kullandı.

İZMİR ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında eczanelerin 09.00-19.00 olan çalışma saatlerinde değişlikliğe gidildiğini açıklandı.