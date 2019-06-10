Ecrin bebek son dakika haberleri! 10 Haziran Müge Anlı Ecrin olayı son durum nedir?

Müge Anlı Ecrin bebek olayı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ecrin bebek son durum nedir? ATV’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında merak edilen konular arasında Ecrin bebek olayı yer alıyor. Vatandaşlar ölü olarak bulunan olayda suçlunun kim veya kimler olduğunu öğrenmek istiyorlar. Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, konu ile ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Savcı Çakmak açıklamasında, “Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz.” dedi.

ECRİN BEBEK OLAYINDA SON DURUM NEDİR?

1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu. Polis tarafından arandığını öğrenen Emrah Dönmezer, "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Parkta rastladığım Özkan Kurnaz'a bu yüzden tepki gösterdim. Benim de evladım var. Bu olay beni çok etkiledi." şeklinde konuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İnsan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Çakmak, "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz. Şuan cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. İleriki aşamalarda böyle bir durum çıkarsa bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız.

Soruşturmanın varlık sebebi zaten bu nitelikteki bir eylemde kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa gözaltından öte tutuklama olması lazım. Ama bunun için öncelikle şüphelilerin kuvvetli suç şüphesiyle ve delilleriyle tespit edilip ona göre değerlendirilmesi lazım. Bizi adli birimler olarak, mesuliyetten alıkoyma suçu, kasten adam öldürme suçu, taksirli adam öldürme suçu ilgilendirir. Biz bu suçların işlenmiş ihtimaline binaen soruşturma yapıyoruz şuanda. Netice itibariyle doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuştur ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz idari birimlerin takdirine kalır. Ama bu suç şüphesi varsa biz soruşturmamıza devam ederiz. Cesedi buraya kadar taşıyan hayvan da olabilir, insan da olabilir. Bunlar ihtimaller, biz bu ihtimalleri araştıracağız" diye konuştu.

Orman muhafaza memurlarının bir adet çocuk ayakkabısı bulması üzerine kendilerine ihbarda bulunduklarını belirten Çakmak, "Jandarma ekipleri de bizimle arama tarama faaliyetlerine katıldı. Arama yaparken ayakkabının bulunduğu noktanın etrafındaki dere yatağında elbise parçaları bulduk. Dağınık elbise parçaları takip edildi, aşağı noktadaki dere yatağında kemikler bulundu. Yüz metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğunun tahmin ettiğimiz kafatası kemiği, kaburga kemiği, kaval kemiği gibi ufak parçalı kemikler bulundu. Vücut bütün halde değil. Şuanda Ecrin'e ait olup olmadığını da bilmiyoruz. Yaş ve kıyafet durumun uyumlu ancak kesinliğe ulaştırmak için ilgili dairelerden kriminal raporlarını alıp incelemelerimizi tamamlayacağız" dedi.

YENİ İDDİA: KOMŞUNUN KÖPEKLERİ PARÇALADI

Bazı yeni iddialar da ortaya atıldı. Kurnaz Ailesi'nin komşuları Yahşi Bey'in köpekleri olduğu var bu köpeklerin Ecrin'e saldırmış olabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan komşular birbirleriyle husumetli.

SAMSUN'A DÖNMÜYOR

Tüm şüpheleri üzerine çeken Özkan Kurnaz, programa çıkmasının ardından Samsun'a geri dönmedi. Müge Anlı'nın yayınlanan son bölümünde ise neden dönmediğini açıkladı.

Kendisine iftira atıldığını söyleyen Özkan Kurnaz, ailesinin yüzünü görmek istemediğini ve bu yüzden eve dönmediğini açıkladı.

Otopsi sonucuna göre bulunan parçaların Ecrin'e ait olup olmadığı yakında ortaya çıkacak. Eğer ceset Ecrin'e aitse savcılık baş şüpheli Özkan için harekete geçecek.

28 MAYIS'TA MÜGE ANLI'DA NELER OLDU?

Ecrin'in ölüm haberinin ardından köyde bulunan muhabir Gökhan bey haberi aile fertlerine verdi. Babanne Hacer ayakkabıyı ve kazağı tanımadığını söyledi. Müge Anlı ve stüdyodakiler Hacer Hanımın kendi giydirdiği ayakkabıyı tanıyamamasına şaşırdılar. Baba Deniz ve anne Sevcan'a bulunan kazan ve ayakkabıyı gösterdiler. Baba Deniz ayakkabıyı görür görmez Ecrin'in olduğunu tanıdı ve yıkıldı.

ECRİN’İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Müge Anlı’da ele alınan Ecrin konusu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ecrin bebek ölü bulundu. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Henüz Ecrin’in başına ne geldiği bilinmiyor.

"ECRİN'İ ŞEYTAN GÖTÜRMÜŞ OLABİLİR"

22 gündür haber alınamayan Ecrin konusu 27 Mayıs'ta da konuşulmaya başlandı. Müge Anlı, "Bu çocuk sağ salim birinin yanında olsaydı şimdiye çoktan bulurduk." dedi.

Hacer Hanımın oğlu Özkan, “Ecrin’i şeytan götürmüş olabilir.” dedi. Müge Anlı, “Bu açıklama ne demek? Şeytan alıp götürdü aramayın mı demek?” diye sordu. Müge Anlı muhabir Gökhan Beye, bu şeytan bilgisinin nasıl ortaya çıktığını sordu ve “Köyde genel olarak konuşulan bir konu mu?” dedi. Muhabir Gökhan Bey şeytan açıklamasını Özkan’dan duyduğunu aktardı. Gökhan Bey “Özkan, bir sene önce bu halisülasyonu gördüğünü söyledi.” dedi.

Müge Anlı, “Bu açıklama ne demek? Şeytan alıp götürdü aramayın mı demek?” diye sordu.

24 MAYIS'TA NELER OLDU?

Sevcan’ın eski kayınvalidesi Fatma Kurnaz’ın açıklamaları yayınlandı. Müge Anlı bu açıklamanın ardından “Özkan ile Deniz arasındaki düşmanlığın nedeni de ortaya çıkmış oldu.” dedi.

Hacer Hanımın soruşturma çerçevesinde kan örneği verdiği açıklandı. Sonuçların açıklanması bekleniliyor. Hacer Hanımın savcı karşısına çıkarılacağı ve ifade verileceği aktarıldı.

Ecrin'in kaybolduğunda telefon kayıtları incelenen üvey amca Özkan'ın internette ziyaret ettiği sitelerin içeriği dikkat çekti. Özkan Kurnaz minik Ecrin kaybolduğunda internette cinsel içerikli görsel aramalarında ana temalar yeğen, yenge, kız kardeş gibi konular üzerinde olduğu belirlendi. Özkan ise bu kayıtlardan bir suçlama olamayacağını söyledi ve suçlamaları reddetti.