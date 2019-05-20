Ecrin bebek bulundu mu? 20 Mayıs Müge Anlı canlı yayını son dakika Ecrin açıklamaları

Müge Anlı canlı yayını Ecrin bebek son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ecrin bebek bulundu mu? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesinin dünden beri haber alamadığı 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor. Programda şok eden ifadeler açıklanmaya devam ediliyor. 17 Mayıs’ta İbrahim Kurnaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bir telefon görüşmesi ile ilgili açıklama yaptı. İbrahim Kurnaz, Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz'ın, Zeynal adında bir beyefendiye telefonda, "Çocuk istismar edilmişse belli olur mu?" dediğini ileri sürdü. Bahsi geçen kişi Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, İbrahim Kurnaz'ın sözlerini doğruladı.

17 MAYIS’TA NELER OLDU?

İbrahim Kurnaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bir telefon görüşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

İbrahim Kurnaz, Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz'ın, Zeynal adında bir beyefendiye telefonda, "Çocuk istismar edilmişse belli olur mu?" dediğini ileri sürdü. Bahsi geçen kişi Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, İbrahim Kurnaz'ın sözlerini doğruladı.

Özkan Kurnaz ile babaanne Hacer Hanım'ın açıklamalarının ardından Özkan'ın Ecrin'e bir şey yaptığı, annesi Hacer Hanım'ın da bunu sakladığı düşünüldü. Hacer Hanım ise, asla böyle bir şey olmadığını söyleyerek, iddiaları yalanladı.

16 MAYIS'TA NELER OLDU?

16 Mayıs’taki programda Ecrin’in kaybolduğu gün evde bir kavganın yaşandığı ortaya çıktı. Özkan, Deniz ve anneleri arasında bir tartışma yaşanmış. Tartışmanın ardından Deniz ve Sevcan evi terk etmek istemişler. Anne onlara engel olmuş ve çocuğu almayın demiş. Bu nedenle Deniz Ecrin’in kaybolmasından annesini suçladı.

Deniz’in annesi ile canlı bağlantı yapıldı. Annesi Deniz’e, “Deniz kendinden ne kadar eminsen annenden de o kadar emin ol.” dedi. Deniz, “Ben senden emin değilim.” dedi. Deniz’in annesi, “Bu açıklamanın ardından isyan etti. Ben de senden emin değilim. Sen niye bu çocuğu götürmedin de beni zan altında bıraktınız.” dedi. Müge Anlı, “Çocuğu neden götürmediniz?” dedi. Deniz ve Sevcan, Deniz’in annesinin çocuğu bırakmadığını söylediler. Ecrin’in kaybolduğu günün sabahında Denizler annesi kavga etmişler. Özkan abisinin evden gitmesini istiyormuş. Kavganın ardından çocuğu da alıp gideceklermiş.

Özkan sinirlendi ve “Deniz abim Gökhan ile Sevcan’ın arasında ilişki olabilir” diyen bir adamdı dedi.

MÜGE ANLI 10 MAYIS’TA NELER OLUYOR?

Müge Anlı 10 Mayıs’ta da Ecrin’i aramaya devam etti. Ecrin’in amcası canlı yayına çıktı. Müge Anlı aile içerisindeki akraba ilişkisini ele aldı. Ecrin'in annesinin şu anda eşinin yeğeni ile evli olduğunu söyledi. Bu olayla alakalı bir kaçırılma olup olmadığını sorguladı. İbrahim Bey'in önceden yayınladığı bir mesajı söyledi ve çocuğu alcağını neden söylediğini sordu. İbrahim Bey, "Öyle bir düşüncem vardı ama sonra çocuğa iyi baktıklarını görünce vazgeçtim." dedi.

Daha sonra Samsun ile canlı bağlantı yapıldı. Deniz'in (Ecrin'in üvey babası) kardeşine çocuğu görüp görmediğini sordu. Ardından Anlı, "Dayına bu ilişkiye söyleyen kişi senmişsin. Kardeşine kızarak böyle bir şey yapmışsın. " dedi. Deniz'in kardeşi, "Abime kızarak o çocuğa bir şey yapmam ben. O zaman bir cahillik yaptım." dedi.

KAYIP ECRİN BULUNDU MU?

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesinin dünden beri haber alamadığı 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp çocuğu bulmak için helikopter ve drone ile havadan; jandarma, AFAD ve vatandaşlar tarafından karadan arama çalışması sürdürülüyor. Arama çalışmasına İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz ve İlçe Jandarma komutanı Muharrem Davulcu da katılıyor.

İlçe merkezine bağlı Alancık Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde evin önünde oynayan Ecrin Kurnaz’ın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ev ve çevresinde arama ve incelemelerde bulundu.

Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ancak arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Havanın kararması ve yoğun yağış nedeniyle güç şartlarda süren arama çalışmalarının bölgeye getirilecek özel dedekör köpekler eşliğinde sürdürüleceği belirtildi.