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  3. E-5'te trafik durma noktasına gelmişti! Olayın nedeni belli oldu

E-5'te trafik durma noktasına gelmişti! Olayın nedeni belli oldu

E-5'te trafik durma noktasına gelmişti! Olayın nedeni belli oldu

Şirinevler E-5 karayolu mevkisinde üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulunan şahısa yoldan geçen araç çarptı. İsmi öğrenilemeyen şahıs yaralanırken, trafik Mecidiyeköy istikametinde bir süre durma noktasına geldi.

Olay, sabah 07.00 sıralarında E-5 karayolu Şirinevler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre metrobüs köprüsünün korkuluklarına çıkan bir şahıs kendisini metrelerce yüksekten E-5 karayoluna bıraktı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir araç intihar girişiminde bulunan vatandaşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen şahsın yardımına o sırada yoldan geçen bir vatandaş koştu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dakikalarca yerde yatan şahsın başında bekleyen vatandaş, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine şahsın durumuyla ilgili bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği keserken sağlık ekipleri de yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan yaralıyı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay nedeniyle trafiğe kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Şahsın hastaneye kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.

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