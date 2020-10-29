  • $8,3039
  • 9,755
  • 501.449
  • 1126.99
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulama! Covid-19 test sonucu ne zaman, kaç günde çıkar?
29 Ekim 2020 Perşembe 11:31 | Son Güncelleme:

E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulama! Covid-19 test sonucu ne zaman, kaç günde çıkar?

E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulama! Covid-19 test sonucu ne zaman, kaç günde çıkar"

Covid-19 test sonucu ne zaman çıkacağı sık sık takip ediliyor. Yeni tip Covid-19 dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Covid-19 testi yaptıran kişiler sonuçlarına e-nabız sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Covid-19 test sonucu barkod numarası ve basit birkaç bilgi ile sisteme girilip sonuca erişim sağlanabiliyor.

Covid-19 test sonucu barkod numarası ve bazı işlemler sonucunda girilip kolayca erişim sağlıyor. Koronavirüs belirtileri gösteren vatandaşlar Covid-19 testi yaptırarak test sonuçlarını bekliyor. E-nabız sistemi üzerinden Covid-19 test sonuçlarına ulaşılıyor. E-nabız covid test sonucu sorgulama ekranı...

COVİD-19 TEST SONUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan covid-19 test sonuçları 2-3 gün içerisinde sistem üzerinden yayımlanıyor.

E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

COVID-19 TEST SONUCU BARKOD NUMARASI NEDİR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

  1. Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
  2. Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
  3. Açılan E Nabız Sisteminde Covid 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
  4. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına E-Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi

PCR TESTİ NEDİR?

PCR testi tanı testi olup vücuttaki koronavirüsün kimliğini belirlemeye yardımcı olan test olarak bilinir. PCR, vücuttaki az sayıda mikrobu bile tespit edebilme özelliğine sahiptir.

<p>Fransa'nın Lyon şehrinde trafikte kalan vatandaşlarla işgalci Ermenistan yanlısı protestocular ar

İşgal yanlısı Ermeni eylemciler Türk vatandaşlara sopa, balta ve bıçaklarla saldırdılar: Türk babanın hayatı tehlikede

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sertab Erener ve Yonca Evcimik Bodrum'da çöp topladı

29 Ekim canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın rekora koşuyor!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.