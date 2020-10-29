E-nabız Covid-19 test sonucu sorgulama! Covid-19 test sonucu ne zaman, kaç günde çıkar?

Covid-19 test sonucu barkod numarası ve bazı işlemler sonucunda girilip kolayca erişim sağlıyor. Koronavirüs belirtileri gösteren vatandaşlar Covid-19 testi yaptırarak test sonuçlarını bekliyor. E-nabız sistemi üzerinden Covid-19 test sonuçlarına ulaşılıyor. E-nabız covid test sonucu sorgulama ekranı...

COVİD-19 TEST SONUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan covid-19 test sonuçları 2-3 gün içerisinde sistem üzerinden yayımlanıyor.

E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

COVID-19 TEST SONUCU BARKOD NUMARASI NEDİR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak. Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak. Açılan E Nabız Sisteminde Covid 19 Test Sonuçlarını tıklamak. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına E-Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi

PCR TESTİ NEDİR?

PCR testi tanı testi olup vücuttaki koronavirüsün kimliğini belirlemeye yardımcı olan test olarak bilinir. PCR, vücuttaki az sayıda mikrobu bile tespit edebilme özelliğine sahiptir.