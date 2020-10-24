E-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı! Covid 19 test sonucu barkod numarası nedir?

E-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Koronavirüs şüphesiyle test yaptıranların, sonucunu öğrenmek için yeniden sağlık kuruluşuna gitmelerine gerek kalmıyor. Covid 19 test sonucu barkod numarası ve basit birkaç bilgi ile sisteme girilip sonuca erişim sağlanabiliyor.

E-NABIZ COVID 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

COVID 19 TEST SONUCU BARKOD NUMARASI NEDİR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

-Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

-Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

-Açılan E Nabız Sisteminde Covid 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

-Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına E-Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

PCR TESTİ NEDİR?

PCR testi tanı testi olup vücuttaki koronavirüsün kimliğini belirlemeye yardımcı olan test olarak bilinir. PCR, vücuttaki az sayıda mikrobu bile tespit edebilme özelliğine sahiptir.