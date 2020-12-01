E-devletten seyahat izni nasıl alınıyor? Özel araçla seyahat izni nereden alınır?

Seyahat izni gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirler açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında hafta sonu ise kesintisiz (Pazartesi 05.00'e kadar) yasak uygulanacak. Peki, yasaklarda özel araçla seyahat izni nereden alınır?

SEYAHAT İZNİ NEREDEN ALINIR?

Zorunlu haller sayılacak durumların varlığı halinde vatandaşlar toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığa ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

E-DEVLETTEN SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın e-başvuru sayfası olan https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru adresinden seyahat izni alınabiliyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZNİ İÇİN TIKLAYIN



ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen.