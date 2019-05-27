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27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:21 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:21

Düzce'de yolu kısaltmak isteyen yaşlı adam hastanelik oldu

Düzce'de yolu kısaltmak isteyen yaşlı adam hastanelik oldu

Düzce’nin Yığılca İlçesi’nden SGK işlemleri için gelen yaşlı adam, öğle tatili olduğu için, mesai saatini beklerken çıktığı gezmede hastanelik oldu. Yolunu kısaltmak için girdiği apartmanın önünde bulunan basamaklardan düşen yaşlı adama ilk müdahaleyi apartmandaki gençler yaptı.

Olay; öğlen saatlerinde Nusrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yığılca’da oturan 67 yaşındaki A.Y., SGK’daki işlemleri için geldiği Düzce’de öğlen tatili olduğu için merkezde gezmeye başladı. Mesai saatini bekleyen yaşlı adam, Nusrettin Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bir apartmanın önünden diğer sokağa geçmek istedi. Apartman önünde bulunan merdivenleri fark etmeyen yaşlı adam merdivenlerden aşağıya düştü. Bu esnada çıkan sesleri duyan apartman sakinleri hemen 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekipleri gelinceye kadar da yaşlı adama kendileri müdahale etti. 
112 Acil Sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaşlı adamı ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İHA

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