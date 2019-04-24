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Düzce'de tekstil fabrikasında yangın

Düzce'de tekstil fabrikasında yangın

Düzce'de bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3 işçi dumandan etkilendi.

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 Alınan bilgiye göre, Çilimli ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının silo bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan dumanların yükseldiğini gören işçiler, yangına müdahale etmek istedi.      

 Kısa sürede bacanın tamamını saran yangını kontrol altına alamayan işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.      
Olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonrası küçük çaplı yangını kontrol altına aldı.    Ekipler, fabrikanın iç kısmını tamamen saran dumanı da hava tahliye hortumlarıyla dışarıya çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. 

Öte yandan yangında dumandan etkilenen 3 işçi, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

(AA)

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