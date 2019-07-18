Düzce'de su baskını ve toprak kayması: Mahsur kalan 29 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.





Yağışın sürdüğü bölgede, sel sularının evlerin birinci katına ulaşması nedeniyle çatılara çıkan vatandaşlar, ekiplerin gelmesini bekliyor.





Bölgeye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürüyor. Dokuzdeğirmen Camisi'nin avlusunda kriz merkezi oluşturuldu.





Arama kurtarma ekipleri de araçlardan köylülerin burada toplanmasına ilişkin anons yaptı.

29 KİŞİ KURTARILDI

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ilçesindeki bir rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişi ile Akçakoca'ya bağlı Dilaver köyünde evlerinde mahsur kalan 21 kişinin kurtarıldığını söyledi.