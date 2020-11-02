Duygu Delen'in öldürülmesine ilişkin detaylar iddianamede: Balkondan atılmış

Gaziantep'te, Duygu Delen'in (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada savcılık Adli Tıp ve bilirkişi raporlarının tamamlanmasıyla iddianameyi hazırladı.

İddianamede, Kaplan'ın olayı intihar gibi anlattığı ifadelere yer verilirken, Duygu'nun önce şiddet gördüğü ardından balkondan atıldığının anlaşıldığı belirtildi. Tutuklu sanık Kaplan hakkında, hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

DHA'da yer alan habere göre, 13 Ağustos günü meydana gelen olayda, Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Mehmet Kaplan tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DUYGU ÖNCE ŞİDDET GÖRMÜŞ SONRA ATILMIŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada beklenen Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi raporlarının gelmesinin ardından savcılık iddianame hazırladı. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Duygu Delen'in iddia edildiği gibi intihar etmediği, darbedilince bayıldığı ve bu sırada erkek arkadaşı Mehmet Kaplan tarafından balkondan atıldığı ifade edildi.

KAPLAN'IN İFADESİ: ARAMIZDA ARBEDE YAŞANDI, İTEKLEDİM

İddianamede, tutuklanan Mehmet Kaplan'ın emniyetteki ifadesine de yer verildi. İfadesinde, olay günü bir arkadaşı ile alkol aldığını ve ardından Duygu ile buluşarak eve geldiklerini anlatan Kaplan, şunları söyledi:

"Üç aydır ayrıydık. Olay günü buluştuk ve eve geldik. Birlikte sohbet edip zaman geçirdik. Elimden telefonu almak istedi ama vermedim. Sinirlendim ve Duygu'ya tokat attım. Bu sırada Duygu telefonunu almak isteyince aramızda itişme yaşandı. Üzerime saldırdı telefonuna daha fazla bakmama engel olmak için aramızda arbede yaşandı. Ben kendisini itekledim, telefonunu da yanına doğru fırlattım."

'DUYGU'NUN ATLADIĞINI GÖRSEM KESİNLİKLE MANİ OLURDUM, BEN ATMADIM'

Su içmek için mutfağa yöneldiği sırada ses duyunca geri döndüğünde balkon kapısını açık bulduğunu ve baktığında Duygu'nun atladığını anladığını iddia eden Kaplan, "Duygu'nun atlama anını görseydim kesinlikle kendisine mani olurdum. Böyle bir şey yapmasına imkan vermezdim. Kesinlikle kendisini yukarıdan atmam ya da kendisini atması için bir hal hareket ve telkinim olmamıştır. Olayın bu şekilde sonuçlanmasından dolayı pişmanım" ifadelerini kullandı.

'SİNİR HASTASIYIM, DUYGU'YA ZARAR VERMEK İSTEMİYORUM' MESAJI

Mehmet Kaplan'ın cep telefonunun incelemesinde ise Duygu ile ortak arkadaşlarına gönderdiği mesaja ulaşıldı. Kaplan'ın mesajında arkadaşına ilişkilerinin sonlanmasından dolayı üzüldüğü Duygu'yla barışmak istediğini belirterek, "Ama sinir hastalığımın 18 sene boyunca önüne geçemedim, sadece belli bir yere kadar kesebiliyorum, bunu da bilerek daha çok zarar vermek istemiyorum Duygu'ya' yazdığı ortaya çıktı.

Telefonun notlar kısmında da Kaplan'ın Duygu'ya hitaben yazdığı silinmiş mektup şeklinde 4 içeriğe ulaşıldı.

DUYGU'NUN ANNESİNE DE 'BENDEN UZAK DURMASINI SAĞLAYIN' DİYE MESAJ ATMIŞ

Tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın 11 Mayıs günü de Duygu'nun evinin önüne giderek taşkınlık çıkardıktan sonra annesi Şenel Delen'e mesaj atarak, "Dün yaptıklarımın bir açıklaması yok, kendimi rezil ettim. Ailenizden ve sizden özür dilerim" yazdığı, 27 Temmuz'da ise "Duygu'nun benden uzak durmasını sağlayın, ben kendimi kontrol edemiyorum mesele Duygu olunca" yazılı bir mesaj daha gönderdiği ortaya çıktı.

DUYGU: YAŞAM SEVİNCİM KALMADI

Duygu'nun cep telefonunun incelenmesinde de birçok kayda ulaşıldı. Duygu'nun telefonunun notlar kısmındaki incelemede, Mehmet Kaplan'a yazıldığı değerlendirilen 2 silinmiş mektup şeklinde, "Mehmet Can o kadar çok sıkıp kısıtlıyor ki yaşama sevinci kalmadı bende" ifadelerinin bulunduğu görüldü.

'KIZIMIN VÜCUDUNDA ZAMAN ZAMAN MORLUK VE TIRNAK İZLERİ OLURDU'

Duygu'nun annesi Şenel Delen ise alınan ifadesinde kızının daha önce şiddete maruz kalıp kalmadığını bilmediğini belirterek, "Bir gün burnunda bir morluk gördüm ve nasıl olduğunu sorduğumda kızım banyodan düştüğünü söyledi. Bunun üzerine kızımı hastaneye götürdüm ve beyin MR'ı çektirdim. Hatta zaman zaman vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve tırnak izleri olurdu. Nasıl olduğunu sorduğumda bana arkadaşları ile şakalaştığını söylerdi. Kızım hayat dolu neşeli, sevecen, dertlerini bana anlatabilen, sorunlarına dışarıda çözüm aramayan birisiydi. Mehmet ile olan ilişkisi nedeniyle herhangi bir psikolojik bunalımı bulunmamaktaydı. Bu neden ile kızımın kesinlikle intihar etmiş olabileceğini düşünmüyorum. Kızımın ölümüne sebebiyet veren Mehmet Kaplan isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Adli Tıp ve bilirkişi raporlarının da incelenmesinin ardından savcılık tutuklu sanık Mehmet Kaplan hakkında, 'Çocuğu kasten öldürme' suçunun yanı sıra 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hakaret' ve 'nitelikli yağma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

İDDİANAME

İddianamede, "Şüphelinin üzerine atılı 'Çocuğu Kasten Öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır." denildi.