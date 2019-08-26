Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7978
  • 6,4495
  • 285.194
  • 97169.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Duvarlar, ağaçlar, sokaklar... Kadıköy'ü tırtıl sardı

Duvarlar, ağaçlar, sokaklar... Kadıköy'ü tırtıl sardı

Duvarlar, ağaçlar, sokaklar... Kadıköy'ü tırtıl sardı

Kadıköy'de Göztepe Mahallesi'nde sokak üzerleri ve parklardaki ağaçların yapraklarını yiyen ve apartmanların duvarlarına yuva yapan tırtıllar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Mahalledeki bir apartmanın yöneticisi Ruşen Göktepe, "Çiçek Apartmanı'nın yöneticisiyim. 50 senedir burada oturuyorum. Emekliyim. Tırtıl istilası aşağı yukarı 1 ay evvel başladı. Bu konudan çok şikayetçiyiz. Belediyemiz çalışıyor ama baş edilmiyor nedense. Benim bahçemde genelde çam ağaçları var. Onlara zarar vermiyor tırtıllar. Sanıyorum dut ağaçlarına, yumuşak yapraklı ağaçlara zarar veriyor. Belediye her akşam ilaçlama yapıyor. Çöp bidonlarımızı yıkıyorlar, çöpümüzü alıyorlar o kadar" dedi.

Diğer mahalle sakinleri de tırtıl istilasından bunaldıklarını belirterek önlem alınmasını istedi. Bu arada geçtiğimiz ay da benzer şikayetler üzerine açıklama yapan Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Orman Mühendisi Remzi Aksoy, "Amerikan Beyaz Kelebeği tırtılıyla mücadele ediyoruz. Bu kapsamda ilçemiz dahilinde bulunan özel mülkiyetler, kamusal alanlar, sokaklar, caddeler, parklar gibi her alanda uygulamış olduğumuz biyolojik bir yöntemimiz var. Bir bakteri uygulaması yapıyoruz. 'Bacillus thuringiensis' uygulaması yapıyoruz. Bu uygulama biyolojik, sadece tırtıla etki ediyor, diğer canlılara herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Tek etki ettiği şey, bu canlının tırtılı. Şunu belirtmek lazım. Bu canlının insan üzerinde hiçbir zararı yok. Bitki üzerine de doğrudan bir zararı yok. İnsanların panik olmasına gerek yok" demişti.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Aleyna bazen saçmalıyor, Şeyma için üzülüyorum'
Demet'i çabuk unuttu! O ünlüyle yakınlaştı
6 aylık hamile sunucu fenalaştı
Öykü Karayel'den 'Emine Bulut' tepkisi
Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz çifti ayrıldı
<p>Olay, 20 Haziran tarihinde saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Adnan Saygun Caddesi’ndeki bir

Patronun Kasasını Çilingire Açtırıp Böyle Soydu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

O tarihte Dünya'yı teğet geçecek!

WhatsApp’tan iPhone’a özel yenilik