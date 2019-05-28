28 Mayıs 2019 Salı 10:02 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 10:02
Duvara çarpan motosikletli genç yaşamını yitirdi
Uşak'ta motosikletiyle okulun duvarına çarpan 17 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Uşak'ta motosikletiyle okulun duvarına çarpan 17 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Bozkuş köyünde plakasız motosikletiyle köy içinde ilerleyen Görkem Tüysüz (17), ilkokulun duvarına çarptı.
Ağır yaralanan Tüysüz, vatandaşlar tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Genç sürücü hastanede yaşamını yitirdi.
(AA)