  • $6,0707
  • 6,7908
  • 250.442
  • 86.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 10:02 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 10:02

Duvara çarpan motosikletli genç yaşamını yitirdi

Duvara çarpan motosikletli genç yaşamını yitirdi

Uşak'ta motosikletiyle okulun duvarına çarpan 17 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak'ta motosikletiyle okulun duvarına çarpan 17 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Bozkuş köyünde plakasız motosikletiyle köy içinde ilerleyen Görkem Tüysüz (17), ilkokulun duvarına çarptı. 

Ağır yaralanan Tüysüz, vatandaşlar tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Genç sürücü hastanede yaşamını yitirdi. 

(AA)

Bu Pazar Sizin İçin Zeynep Kamil Oto Pazarından 45 İkinci El Fırsat Seçtik

<p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferler için çalıştıklarını, en iyi kararı ver

Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim'den transfer açıklaması!!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz

Türkiye tatili ile ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokya'da

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.