Dünya'nın tepesinden atlayan ilk Türk

Işıtmak, uzun süredir planladığı atlayışı gerçekleştirmek için ABD’nin Tenessee eyaletindeki Memphis şehrine gitti. Atlayışı gerçekleştireceği irtifada oksijen seviyesinin çok düşük olmasından ötürü özel bir teknik ve ekipman eğitimi alan Işıtmak, hava şartlarının da müsaade etmesiyle birlikte atlayışa özel bir uçakla yaklaşık 33 bin feet’e tırmandı ve kendini boşluğa bıraktı. Tam 2 dakika 15 saniye serbest düşüşün ardından paraşütünü açan ünlü Youtuber güvenli bir iniş gerçekleştirerek bu alanda bir ilki yapan ilk Türk oldu.

Youtuber Orkun, tam 2 dakika 15 saniye serbest düşüşün ardından paraşütünü açarak indi.