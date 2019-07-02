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  3. Dünyanın en tuhaf mesleğini yapıyor ama servet kazanıyor!

Dünyanın en tuhaf mesleğini yapıyor ama servet kazanıyor!

Dünyanın en tuhaf mesleğini yapıyor ama servet kazanıyor!

Avustralya'da yaşayan Bill Edgar geçimini, cenazelerde, ölen kişilerin son mesajlarını okuyarak sağlıyor. Edgar bu sayede binlerce dolar kazanıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Edgar, bu işe yanında çalıştığı 79 yaşındaki işvereninin, kendisine cenazesinde okuması için kapalı bir zarf vermesiyle başladığını anlattı. Edgar, cenazeye katılanların hüznünü artırmasından çekinmesine rağmen bu isteği yerine getirdiğini söyledi.  

ÇOK MERAK EDİLİYOR

Bazı önemli itirafların bulunduğu mektubun cenazede büyük bir heyecan yarattığını gören Edgar, bu işi sürdürmeye karar verdiğini kaydetti. Mektup kısmının, törenlerin en çok merak edilen etkinliklerinden biri olduğunu belirten Bill Edgar, “Bazı mektuplarda eleştiriler yer alırken, bazılarında ise sevgi ve özlem içerikli mesajlar bulunuyor” dedi. Edgar, bu işten rahatsızlık duymasına rağmen çok iyi para kazandığını da ifade etti. 

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