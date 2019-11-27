Dünya devleri Apple ve Netflix iki Türk gencin peşinde! Pazarlığa oturdular

Bursa'da iki genç; ABD'li teknoloji devi Apple ile Netflix arasındaki gizlilik anlaşmasına ilişkin bir açık bulduklarını iddia etti.

Apple cihazlarla Netflix kullanırken film ve dizilerin kaydını almanın yolunu bulan gençler, böylece Apple'ın sözleşmeyi ihlal ettiğini ortaya koyduklarını öne sürüyor.

NTV'nin haberine göre; Çayan Temel ve Oğuz Akçay Apple'in kendilerine yaptığı 200 bin dolarlık teklifi reddettiklerini, daha iyi bir teklif beklediklerini söyledi.

Teknoloji devi Apple ile Netflix arasında; 2018 yılında imzalanan bir gizlilik anlaşması bulunuyor.

Anlaşmada; Apple cihazlarda Netflix kullanırken kayıt alınamayacağı belirtiliyor.

Ancak Bursa'da bir araya gelen teknoloji meraklısı Çayan Temel ve Oğuz Akçay; buldukları açıkla Apple'ın anlaşmayı ihlal ettiğini kanıtladıklarını öne sürdü.