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  3. Düğününe gitmek evden çıktı, döndüğünde evinin kül olduğunu gördü

Düğününe gitmek evden çıktı, döndüğünde evinin kül olduğunu gördü

Düğününe gitmek evden çıktı, döndüğünde evinin kül olduğunu gördü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, kardeşlerinin düğününe gitmeye hazırlanan Uçar ailesinin evleri yandı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

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  Olay, Akpınar Mahallesi 604. sokaktaki bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Recep Uçar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede üst katları da sarması üzerine yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri evde kimsenin bulunmaması üzerine balyozla kapıyı kırarak, içeri girdi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın binadaki 3 dairede hasara neden oldu.

  Yangının, Recep Uçar'ın ailece kardeşi Cafer Uçar'ın akşam yapılacak düğünün hazırlığı için evden ayrılmalarının ardından çıktığı öğrenildi.

  Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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